Feirense assustou o Sporting em Alvalade

O Feirense perdeu ontem com o Sporting em Alvalade por 2-1, em jogo da 16ª jornada da I Liga, num confronto em que a equipa de Nuno Manta Santos assustou o Sporting por várias vezes, depois de ter reduzido a desvantagem, estando perto do empate.

O Feirense sentiu dificuldades na fase inicial do jogo e foi precisamente nessa altura que sofreu o primeiro golo, quando Campbell serviu Bas Dost já dentro da pequena área, com o avançado holandês a colocar os leões em vantagem aos cinco minutos.

O golo sofrido condicionou a estratégia do Feirense e deu alento ao Sporting, que não tardou em ampliar a vantagem, novamente por Bas Dost, aos 18 minutos, depois de ter sido solicitado na área por alana Ruiz.

A perder por 2-0, o Feirense dispôs de alguns cantos em que enervou o Sporting e chegou mesmo a estar perto do golo, quando Cris surgiu livre de marcação ao segundo poste, mas rematou contra o corpo de Esgaio, aos 44 minutos.

Na segunda parte, o Feirense surgiu mais impetuoso e conseguiu criar algumas dificuldades à saída do Sporting para o ataque. Sem deixar de procurar atacar, a equipa de Nuno Manta Santos acabou por reduzir a desvantagem aos 61 minutos por intermédio de Platiny, que desviou um cruzamento de Vítor Bruno quando surgiu à entrada da pequena área.

Depois de marcar o golo, o Feirense conseguiu enervar o Sporting e até dispôs de alguns lances de contra-ataque que acabaram por não ser concluídos porque a defesa leonina foi capaz de intervir atempadamente.