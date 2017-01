O Lourosa não teve a sorte do seu lado no confronto com o Espinho, um assumido candidato ao título distrital.

No jogo que marca o início da segunda volta no Campeonato Safina, a equipa de Martelinho teve o jogo empatado a um golo até ao minuto 92, altura em que um livre directo apontado por Rui Lopes, que bisou, deu a vitória à equipa vareira.

No dérbi que opôs o Milheiroense ao Fiães, a equipa de Adolfo Teixeira foi melhor, triunfando por 3-1, com dois golos de Xavi e um de Sousa.

Quem esteve de pontaria afinada foi o S. João de Ver que bateu o Mealhada em casa sem apelo nem agravo por 5-1, com dois golos de Osório.

Quanto ao União de Lamas, não foi além de um empate sem golos na recepção ao Alba, ficando a nota para uma grande penalidade desperdiçada por Joca a meio da etapa complementar.

O Romariz foi derrotado pela margem mínima a jogar em casa com o Paivense (0-1), num encontro em que esteve em superioridade numérica durante toda a segunda parte.