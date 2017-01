Canedo folgou mas não perdeu a liderança

O Canedo continua na liderança da série A da II Divisão Distrital, que reparte agora com o Mansores, que por sua vez não aproveitou a “folga” na 14ª jornada dos canedenses para seguir isolado na prova. A equipa de Arouca empatou em casa a um golo com o Argoncilhe.

Quem aproveitou para se aproximar do terceiro lugar, que pertence ao Mosteirô de Arouca, foi a Escola Rui Dolores, que triunfou no derbi com o Sanguedo por 2-1 (foto), ultrapassando os sanguedenses na tabela classificativa.

No outro dérbi da jornada, o Paços de Brandão foi dominador e eficaz no confronto com o Lobão, que acabou por vencer por 3-0, com Candeias a bisar na partida.

Realce ainda para a segunda vitória do CS Jorge na série A, que bateu o S. Martinho por 2-1.

Na série B, o Mosteirô fez um bom jogo com o Valecambrense, mas não foi além de um empate a um golo.

Quanto ao Arrifanense, perdeu no terreno do SV Pereira por 3-1.