O Lourosa perdeu ontem com o Fiães no grande dérbi da 21ª jornada do Campeonato Safina. Adolfo Teixeira defrontou uma equipa que bem conhece e acabou por vencer por 2-1. Napoleão, de grande penalidade, e Xavi Ramalho, foram os autores dos golos dos fianenses, com o lourosa a reduzir a desvantagem já em período de compensação com um golo na própria baliza de Fernando.