Futebol Inatel: Líderes não desarmam em jornada de vitórias

O Pigeirense e o Nadais continuam na liderança dos respectivos grupos depois de terem conquistado mais uma vitória na Taça Fundação Inatel.

O Pigeirense, a jogar em casa, goleou o Nege por 7-0 com facilidade e mantém a distância de três pontos para o Fornos, que bateu o Leões do Monte em casa por 4-2.

Quem também goleou foi a equipa d’ Os Arrifanenses, que a jogar em casa venceu o Mozelos por 6-1.

No Grupo B, o Nadais venceu o Paraíso em casa por 3-0, com golos de Amorim, Miguel Vieira e Lucas. Assim, continua na liderança do Grupo B com uma vantagem de dois pontos sobre o Reguenga Palhota, que venceu o A. Visconde em casa por 1-0.