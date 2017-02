Futebol de luto com a morte de jogador do Romariz

Carlos Santos, jogador do Romariz, faleceu ontem pelas 20h30 na sequência de um acidente de viação em Santa Maria de Lamas em que este envolvido. O jovem de 23 anos, natural de Arcozelo, circulava na sua mota e não resistiu à colisão com um automóvel quando se dirigia para mais um treino da equipa sénior que disputa o Campeonato Safina de Aveiro.

Segundo o comandante dos Bombeiros da Feira, Jorge Coelho, o acidente, cujo alerta foi dado cerca das 20h00, ocorreu na rua São José, que liga S. João de Ver a Santa Maria de Lamas.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, “a vítima estava em paragem cardio

-respiratória, tendo sido feitas manobras de reanimação, sem sucesso”, disse o mesmo responsável.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santa Maria da Feira.

No local também esteve uma psicóloga do Instituto Nacional de Emergência Médica, devido à presença de familiares da vítima, além da GNR, com uma equipa de investigação de acidentes de viação.

José Borges, treinador do Romariz, não escondeu a sua dor em declarações à AFATV.

“Quero deixar, em meu nome e de todo grupo trabalho, os meus pêsames à família do Carlos, neste momento de dor e sofrimento para todos. Partiste para outra viagem, mas de certo ficarás para sempre nos nossos corações. Descansa em paz amigo” – revelou.

As mensagens de pesar proliferam pela rede social Facebook, e também o Romariz Futebol Clube não deixou de manifestar a sua dor e pesar pelo falecimento de Carlos Santos. “Estamos chocados com esta triste notícia, o nosso atleta faleceu após um grave acidente de mota que aconteceu em Santa Maria de Lamas, onde foi atingido por um carro. Estarás sempre nos nossos corações e nas nossas vidas. Até sempre Carlos. Descansa em paz” – lê-se na página do Romariz.

O Jornal Terras Notícias endereça as mais sentidas condolências à família e aos amigos do jogador e a toda a estrutura do Romariz do Futebol Clube.