Inatel: Nadais vence dérbi com Hippyes e ascende ao primeiro lugar

O Nadais venceu no sábado o dérbi com o Hippyes de Arrifana e ascendeu ao primeiro lugar, que reparte com o Reguenga Palhota. Motinha foi o autor do único golo do encontro, dando a vitória ao Nadais.

Ainda no Grupo B, Reguenga Palhota e Manhôce empataram a três golos, enquanto o Lavandeira alcançou a segunda vitória consecutiva, levando a melhor sobre o Nariz por 2-1.

No Grupo A, Fornos e Tavanca venceram os respectivos jogos, diante do Mozelos e do Leões do Monte.

Quanto ao Arrifanenses, aproveitou a folga do Pigeirense para se aproximar do primeiro lugar, ao vencer no terreno do Vale por 2-1.