Lavandeira vence dérbi com Hippyes e Nadais isola-se no comando do Grupo B

O Lavandeira esteve em destaque no Grupo B, ao vencer o dérbi em casa com o Hippyes por 1-0.

Ainda no mesmo grupo, o Nadais assumiu o comando isolado da prova, depois de ter goleado na recepção ao Manhoce por 4-0, empatando o empate caseiro do Reguenga Palhota diante do Paraíso.

No Grupo A, Os Arrifanenses perdeu o jogo da passada semana na secretaria. Apesar da vitória por 2-1 diante do Vale, a equipa Arrifanense foi castigada com uma derrota de 5-0.

Neste grupo, o Pigeirense aproveitou para se distanciar no comando e tem agora três pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Fornos.