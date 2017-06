Nadais está na final do Nacional da Inatel

O Nadais conquistou no domingo um lugar na final nacional do Campeonato da Inatel, que se realiza no próximo dia 9 de Julho, pelas 16h00, em Ramalde, no Porto.

A equipa de Escapães bateu o Inter de Fradelos nas meias-finasi por 2-0 num jogo durinho. Tratou-se uma partida aguerrida em que as equipas foram bastante combativas, mas com uma ligeria supremacia do Nadais, que contou com o apoio dos seus enérgicos adeptos do princípio ao fim. Foi as 24 minutos que Marco António deu uma vantagem ao Nadais que conseguiu segurar até ao intervalo.

Leia mais na edição impressa do “Terras Notícias”