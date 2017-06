O Nadais está nas meias-finais da Taça Fundação Inatel, depois da vitória de ontem, domingo, diante do Sanjoanense, de São João do Campo, distrito de Coimbra. O Nadais triunfou por 2-0, com ambos os golos a serem marcados ainda no decorrer da primeira parte, por intermédio de Miguel e Carlos Lôla. Recorde-se que o Nadais havia derrotado nos quartos-de-final a equipa do Graça do Divor, do distrito de Évora, por 1-0, enquanto o Pigeirense ficou de fora da prova depois da derrota diante do CD Vilarinho no desempate por grandes penalidades.

Leia mais na edição impressa do “Terras Notícias”