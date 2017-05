Pigeirense conquista título distrital da Inatel

O Pigeirense sagrou-se no sábado campeão distrital da Taça Fundação Inatel de Aveiro, ao vencer na final – que se disputou em Travanca – o Nadais, no desempate por grandes penalidades (5-4).

Num jogo em que o futebol praticado não foi o melhor, registava-se um empate sem golos ao intervalo. Na segunda parte, o Pigeirense conseguiu adiantar-se no marcador com um golo de Telminho, mas o Nadais repôs a igualdade ainda antes do fim do tempo regulamentar. Na lotaria das grandes penalidades, o Pigeirense foi mais forte.

Leia mais na edição impressa do Terras Notícias