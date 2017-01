Campeonato Safina: Sangue frio de Inverno na vitória do Lourosa

O Lourosa bem pode agradecer ao sangue frio de Inverno na hora de converter uma grande penalidade com êxito já em período de compensação no jogo com o Paivense, aos 90+5’. Os lourosenses triunfaram pela margem mínima (1-0) e recuperaram a motivação depois da derrota na jornada anterior com o Espinho.

Em destaque está também o União de Lamas, que conta já com seis jornadas consecutivas sem sofrer golos no Campeonato Safina. Ontem, a equipa de Luís Miguel Martins foi ao terreno do Mealhada, o último classificado da prova, golear com seis golos sem resposta, numa exibição abrilhantada pelo póquer de Joca.

Quanto ao Fiães (foto), sentiu dificuldades na recepção ao Avanca, mas aos 88 minutos Dany Pereira desfez o empate com um remate forte e colocado, dando a vitória aos pupilos de Adolfo Teixeira por 1-0.

Já o S. João de Ver foi derrotado no terreno do Bustelo por 2-1, num jogo em que foi claramente melhor, sofrendo o golo da derrota a cinco minutos do final da partida.