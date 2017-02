Taça de Aveiro: Romariz elimina Beira Mar nas grandes penalidades

O Romariz foi a equipa que mais se destacou no fim-de-semana dedicado à Taça de Aveiro ao eliminar o Beira Mar no desempate por grandes penalidades. No tempo regulamentar, os romarizenses conseguiram segurar o empate sem golos diante do clube “histórico” do distrito, mas nos penáltis Huguito converteu o castigo máximo decisivo e colocou o Romariz na 4ª eliminatória da Taça aveirense.

Quem venceu com alguma facilidade foi o União de Lamas, o Lourosa e o Milheiroense. Os lamacences conquistaram novo triunfo diante do Mealhada, que haviam vencido na última semana no confronto do Campeonato Safina. A equipa de Luís Miguel Martins triunfou na Mealhada por 1-5.

Quanto ao Lourosa, aplicou uma forte goleada ao Mosteirô (5-0), no único dérbi santamariano da 3ª eliminatória.

Quanto ao Milheiroense, venceu em casa o Luso por 4-0, enquanto a Escola Rui Dolores, também a jogar em casa segue em frente na prova depois da vitória pela margem mínima diante do SV Pereira (2-1).