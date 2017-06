U. Lamas vence S. João de Ver e fica em 2º no Campeonato Safina

O União de Lamas conquistou ontem, domingo o segundo lugar no Campeonato Safina com uma vitória sofrida diante o S. João de Ver. A equipa de Luís Miguel Martins até chegou a ter uma vantagem de dois golos que seria igualada por Leo, que bisou no jogo.

Contudo, o treinador lamacence apostou tudo no ataque e a sua equipa chegaria à vitória com um autêntico “golo de ouro” apontado por Bruno Anciães, aos 78 minutos.

Quanto ao Lourosa, despediu-se do campeonato com uma vitória no terreno do Bustelo por 2-1, com todos os golos do jogo a serem marcados nos primeiros 20 minutos.

O Fiães, a jogar em casa, foi derrotado por 3-1 pelo Esmoriz, um resultado que acaba por ser demasiado pesado pelo que os fianenses fizeram no jogo.

O Romariz jogou no terreno do campeão, o Espinho, sendo derrotado por 4-0. Já o Milheiroense perdeu com o Cucujães por 3-1.

