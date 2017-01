União de Lamas não desarma e Lourosa e Fiães regressam às vitórias

O União de Lamas continua em boa forma depois da vitória no dérbi com o Lourosa por 1-0. A equipa de Luís Miguel Martins venceu na recepção ao Alvarenga por uns convicentes 3-0. Assim, os lamacences continuam a dividir o segundo lugar do Campeonato Safina com o Espinho e o Beira Mar.

Destaque ainda para o regresso às vitórias de Lourosa e Fiães. Os pupilos de Martelinho tiveram uma tarefa complicada na deslocação à Mealhada, acabando por triunfar por 1-0, com Pedro Silva a marcar o único golo do encontro aos 56 minutos.

Já o Fiães bateu o Oliveira do Bairro em casa por 3-1, com golos Xavi, Napoleão e Sousa.

Quanto ao S. João de Ver, não foi além de um empate a dois golos no terreno do Alba. A equipa de Ricardo Maia não teve a sorte do seu lado, já que sofreu o golo do empate já em período de compensação (90+2’).

O Milheiroense sofreu uma derrota pesada no terreno do Paivense (3-0), enquanto o Romariz, também a jogar fora de portas, perdeu com o Bustelo por 2-0.