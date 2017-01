Juniores do Feirense vencem Leixões

Os juniores do Feirense regressaram às vitórias no sábado em confronto com o Leixões, naquele que foi o jogo mais bem conseguido esta época por parte da equipa orientada por Tiago Conde. Os “azuis” bateram a equipa de Matosinhos por 2-0, com golos de Azevedo e Marcelo.

Na II Divisão Nacional de Juniores, o Lourosa empatou a dois golos em Arouca, num jogo em que esteve a vencer ao intervalo por 1-0.

Em iniciados, o Feirense (foto) teve uma exibição sem brilho na recepção ao Vila Real e não foi além de um empate sem golos.

Quanto ao Fiães, foi derrotado em Espinho por 1-0.