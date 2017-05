Juvenis do S. João de Ver dão exemplo de fairplay ao entrar em campo com nove jogadores

Ninguém se lembrou do cartão branco até ao momento em que o árbitro o mostrou aos jogadores do S. João de Ver ainda antes do início do jogo com o Rio Meão, a contar para a última jornada da série A da II Divisão Distrital de Juvenis

A jogar fora de casa, a comitiva do S. João de Ver apercebeu-se durante o aquecimento de ambas as equipas que a do Rio Meão dispunha apenas de nove elementos. Perante tal situação, o treinador do S. João de Ver decidiu entrar também em campo com apenas nove jogadores, o que motivou o cartão branco e que é um prémio de fairplay atribuído pela Associação de Futebol de Aveiro. “Lembrei-me de informar a direcção porque não achava correcto jogarmos com onze. Não havia nada a ganhar e era a última jornada do campeonato. Mas não se tratou disso, tínhamos era de mostrar fairplay e foi isso que fizemos. Julgo que o cartão branco é um bom prémio para o clube, porque é assim que o desporto deve ser encarado” – conta o treinador da equipa de juvenis, confessando que os seus jogadores acataram a decisão com naturalidade. “Dei o onze inicial mas depois informei os jogadores que só iam entrar nove. Foi uma forma de fazer justiça e no final do jogo estive a falar com a direcção do Rio Meão que agradeceu a nossa atitude, até porque já tiveram vários jogos em que não tinham onze jogadores. Mas eu é que tenho de dar os parabéns aos jogadores do Rio Meão pela situação que estão a passar” – diz Élio Almeida.

