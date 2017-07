Beatriz Costa: Craque de Mozelos está a um passo do Sporting

Beatriz Costa está há espera do relatório do Sporting para saber se vai integrar a equipa feminina dos leões que na última época se sagrou campeã nacional. A jogadora de 15 anos está confinante porque no seu entender os treinos correram da melhor forma. “Marquei dois golos e felizmente julgo que tive um bom entendimento com a equipa. Espero que o relatório da treinadora seja positivo” – confessa. Agora que o sonho se pode cumprir, Beatriz Costa está ciente de que também a sua vida pode mudar. “Estou entusiasmada e sei que se for jogar para o Sporting a minha vida vai ser diferente, porque terei de me mudar. Gostava muito de ficar na academia” – conclui.

