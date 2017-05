Família de Manuel Azevedo na homenagem ao ‘filho de duas terras’

A esposa de Manuel Azevedo, Helena Oliveira, e o filho, João Pedro Azevedo, marcaram presença no Campo do Pigeirense, no último sábado, numa homenagem prestada pelo clube, que realizou um jogo diante de uma selecção de jogadores do Inatel.

Entretanto, na passada segunda-feira, Helena Oliveira e João Pedro Azevedo receberam por Manuel Azevedo o Prémio “Nuno Ferrari”, atribuído pelo CNID (Associação de Jornalistas de Desporto).

