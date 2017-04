Feirense apagou a chama do Dragão

O FC Porto marcou passo na luta pelo título, ao empatar a zero com o Feirense na 30.ª jornada da Liga.

No Dragão, os azuis e brancos deram uma parte de avanço aos fogaceiros, mas na segunda parte protagonizaram uma avalanche ofensiva que só não deu em golo porque o Feirense foi negando como conseguiu, graças à exibição inspirada do guarda-redes Vaná.

Para o encontro, Nuno Espírito Santo não pôde contar com Jesus Corona, que se lesionou no treino de sábado. Perante este cenário, o técnico portista decidiu apostar no jovem Diogo Jota para o ataque. O jovem avançado português não era titular há quase três meses.

Um início de jogo muito confuso no Estádio do Dragão, com as duas equipas a lutar muito no meio-campo. Contudo, à medida que os minutos iam passando, o FC Porto ia assumindo as rédeas.

