Feirense já regressou aos relvados

O Feirense iniciou na última semana os trabalhos de pré-temporada com a realização de exames médicos do plantel comandado por Nuno Manta Santos.

O Feirense preserva a maioria dos jogadores do plantel que terminou a época anterior, aos quais se juntaram os reforços já confirmados, Kiki (ex-Olhanense) e Bruno Nascimento (ex-Omonia, Chipre), sendo que as próximas semanas serão de preparação e de decisões relativamente a contratações.

Etebo e Babanco apenas se apresentarão em Santa Maria da Feira no início desta semana, dado que estiveram envolvidos nos trabalhos das respetivas seleções nacionais, o mesmo acontecendo em relação a Jean Sony, a ultimar questões pessoais no Haiti.

Despois de uma semana dedicada a exames médicos e a testes físicos, o trabalho no relvado inicia-se hoje, segunda-feira.

Ao nível da equipa técnica, Nuno Manta Santos continua a contar com a colaboração de Samuel Correia (treinador-adjunto) e de Paulo Santos (treinador de guarda-redes), aos quais se juntam Mário Cardoso (recuperador) e João Peralta (preparador físico).

Plantel provisório do Feirense para a época 2017/2018:

– Guarda-redes: Vaná.

– Defesas: Barge, Bruno Nascimento (ex-Omonia, Chipre), Luís Rocha, Flávio, Kakuba e Kiki (ex-Olhanense).

– Médios: Cris, Luís Aurélio, Tiago Silva, João Tavares, Diga (ex-júnior) e Ibrahim (ex-júnior), Alphonse (ex-Gil Vicente);

– Avançados: Edson Farias, Hugo Seco, Luís Machado, David e Tchuameni, Ermel (ex-Figueirense), Zé Pedro (ex-Sanjoanense).

Saíram: Platiny (Desportivo de Chaves), Pelé (Rio Ave), Karamanos (Olimpiakos), Vítor Bruno (Boavista) e Rúben Oliveira (Guimarães).

