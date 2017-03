Feirense teve uma postura de “ferro” no jogo com o Benfica (0-1) e foi por isso que nunca quebrou, mesmo quando sofreu o golo aos 42 minutos. Ederson acabou por ser a figura do jogo, porque foi ele quem evitou o empate do Feirense em momentos cruciais. Artur Soares Dias não teve coragem para assinalar uma grande penalidade por derrube de Samaris a Etebo, aos 87 minutos