Imprensa desportiva homenageia Manuel Azevedo

Foram milhares de disparos e momentos. Golos, agarrões, entradas de carrinho, pontapés na bola, cumprimentos e celebrações. O trabalho de Manuel Azevedo, o fotógrafo de Caldas de S. Jorge falecido a 27 de Novembro de 2016, vai ser reconhecido pelo CNID – Associação dos Jornalistas de Desporto no próximo dia 22 de Maio, pelas 16h30, no Museu do Desporto, em Lisboa, com o Prémio “Nuno Ferrari”, dirigido aos fotojornalistas. O prémio atribuído a título póstumo é repartido com Paulo Esteves, fotógrafo do jornal “A Bola”, também falecido no ano passado.

O prémio da associação que representa a imprensa desportiva reconhece assim uma carreira de 30 anos recheada de fotografias emblemáticas que correram o país. A esposa, Helena Oliveira, e o filho, João Pedro Azevedo, receberão do CNID a distinção “Nuno Ferrari”.

Leia mais na edição impressa do Terras Notícias