Mil sorrisos para o gonçalo na “remontada” do Feirense

No dia em que o Feirense levou a efeito a campanha “Vamos ajudar o Gonçalo”, uma criança natural da Feira, cerca de cinco mil espectadores marcaram presença no Estádio Marcolino Castro para

ajudar com donativos em forma de caricas e tampas de plástico, que serão convertidos em dinheiro para o combate a uma doença rara (citopatia mitocondrial – fraco desenvolvimento de energia que o impede de caminhar e segurar alguns membros), de que Gonçalo, de cinco anos, padece.