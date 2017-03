Nuno Manta Santos: ‘A minha vida mudou’

“Não deves viver contrafeito se há vida em ti a latejar”. As palavras são de António Variações e a sua música pode, e muito bem, ecoar como a banda sonora da vida de Nuno Manta Santos, o treinador principal do Feirense que acabou com o hífen de adjunto para mostrar ao país e ao mundo do futebol o seu real valor. Mas o que se sabe do homem que comanda homens, do menino que teve de crescer depressa e fazer-se à vida contra um tempo que teimou em não lhe dar descanso? O “Terras Notícias” falou com o Nuno, mais do que com o treinador, e teve mais uma prova de que vale a pena lutar por objectivos, vivê-los e querer mais. Com Nuno Manta Santos o Feirense tem mais, e o futebol também.