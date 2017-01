Nuno Manta Santos: “A filosofia do Feirense é lutar sempre pela vitória”

Nuno Manta Santos, treinador que assumiu o comando técnico do Feirense após a saída do treinador José Mota, admitiu hoje em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, da 14ª jornada da I Liga, que a equipa mantém o empenho e a determinação para inverter a onda de maus resultados. O técnico considera que a equipa “vai dar tudo” para contrariar os pontos fortes do adversário.

Nuno Manta Santos vai comandar a equipa do Feirense depois da saída de José Mota após o jogo com o Marítimo (2-0), sublinhando que os seus jogadores continuam focados na procura da vitória. “O nosso foco passa por sermos competitivos em todos os jogos e lutarmos sempre pela vitória. Essa é a filosofia do clube. A equipa tem trabalhado com grande dedicação e empenho, apesar de termos jogado na segunda-feira. Os jogadores estão focados no jogo com o Paços de Ferreira”, afirma.

Para o treinador do Feirense, a saída de José Mota não afetará o seu trabalho e só pensa em conquistar os três pontos diante do Paços de Ferreira. “Quando a SAD tomou a decisão de rescindir contrato com José Mota apanhou-nos de surpresa, mas o que me foi pedido é que trabalhe a equipa e fazer tudo o que é possível para ganhar os jogos, que é o fundamental no desporto profissional”, refere.

Nuno Manta Santos diz-se atento às qualidades do adversário, mas garante que o Feirense vai entregar-se ao máximo para contrariar os pontos fortes do Paços de Ferreira.“Perante o que temos vindo a observar do Paços de Ferreira, sabemos que é uma equipa muito competitiva, com bons executantes e um treinador jovem e com ambição. Está mais confortável do que nós na tabela classificativa, mas vamos dar tudo para contrariar os pontos fortes do Paços de Ferreira”, sublinha.

O treinador do Feirense não poderá contar com os médios Ricardo Dias e Tiago Silva, ambos castigados, e recorda que não será a pressão de jogar em casa que condicionará o desempenho da sua equipa. “A pressão, em casa ou fora, é a mesma. Ganhar é que é fundamental. A cultura do Feirense teve sempre o seu estádio como fortaleza, mas só com resultados se consegue isso”, declara.

O Feirense, 17.º classificado, com 11 pontos, recebe o Paços de Ferreira, 11.º, com 16, na quinta-feira, a partir das 19:00, sob arbitragem de João Capela, da associação de Lisboa.