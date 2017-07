Objectivo do Feirense é ficar na I Liga em ano de centenário do clube

Nuno Manta Santos, treinador do Feirense, considerou na última semana que o objectivo da sua equipa é continuar na I Liga de futebol em ano de centenário do clube, que se comemora em 2018.

“A última semana foi muito boa ao nível do trabalho realizado porque os jogadores chegaram com os níveis que pretendíamos. Os índices apresentados estão a agradar-me. Por isso, queremos entrar no campeonato para lutar pela manutenção de forma tranquila. Seria bom ficarmos novamente na I Liga em ano de centenário do clube”, referiu, à margem de um treino aberto da equipa.

O treinador considera que a época 2017/2018 terá um grau de exigência elevado, mas garante que a sua equipa vai manter o espírito da época passada. “A ideia é discutir todos os jogos com a cultura do Feirense, de tentar ficar sempre com os três pontos. Prevejo um campeonato mais competitivo relativamente à época anterior pelas equipas que se estão a formar e pela utilização do vídeo-árbitro, que vai equilibrar ainda mais a competição”, sublinha.

Leia mais na edição impressa do “Terras Notícias”