‘Os Mantas’ entraram na história do futebol

Um golo de Tchuameni, um jovem que se estreou no sábado pelo Feirense, deu a vitória à equipa de Nuno Manta Santos por 1-0 diante do Vitória de Guimarães. Seria impossível escolher um final melhor para o Feirense, que com o treinador Nuno no comando dos seus “Mantas” desenvolveu um campeonato que levou o clube até ao 8º lugar da I Liga.

O Feirense alcançou em 2016-2017 a sua melhor prestação de sempre na I Liga sob o comando de Nuno Manta Santos, que foi chamado pela SAD do clube para substituir José Mota à 15ª jornada.

Até à chegada de Nuno Manta Santos, o Feirense tinha disputado 14 jornadas e somava então 11 pontos no campeonato – com 3 vitórias, 2 empates e 9 derrotas -, um número que ficava aquém das aspirações do clube em manter-se na I Liga.

Aos 38 anos, o até então treinador-adjunto, cumpriu o sonho de ser treinador do seu clube do coração e tornou-se numa das revelações da época 2016-2017. No entanto, e depois do regresso às vitórias com o Paços de Ferreira [2-0] à 15ª jornada, foi após o jogo do Feirense com o FC Porto [1-1], no Estádio do Dragão, a contar para a Taça da Liga, que a SAD “fogaceira” decidiu retirar o estatuto de “interino” ao técnico, para lhe atribuir o cargo principal.

Leia mais na edição impressa do Jornal Terras Notícias