Regresso às vitórias do Feirense com o carimbo de Platiny

Um golo de Platiny deu ontem a vitória ao Feirense sobre o Estoril por 1-0, em encontro da 18.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.

O avançado brasileiro marcou o golo num cabeceamento certeiro, aos 28 minutos, e colocou o Feirense no 13.º lugar, com 18 pontos, enquanto os ‘canarinhos’ sofreram o sexto desaire consecutivo e caíram para o 16.º posto, com 15.

O equilíbrio foi constante na fase inicial do jogo, com o Feirense a ter mais iniciativa ofensiva, mas a esbarrar na organização do Estoril, que acabou por dar o primeiro sinal de perigo aos 17 minutos, quando Bazelyuk executou um forte remate que o guarda-redes Vaná defendeu a dois tempos.

O Feirense não deixou de pressionar e assustou a defesa do Estoril num contra-ataque, quando Luís Machado surgiu à entrada da área para rematar com perigo, mas com a bola a sair ligeiramente por cima da trave da baliza de Moreira (26 minutos).

À segunda tentativa, aos 28 minutos, o Feirense acabou por se colocar em vantagem. Vítor Bruno surgiu livre de marcação na esquerda e colocou a bola na cabeça de Platiny, que não deu hipóteses de defesa ao guarda-redes forasteiro.