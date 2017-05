Super-Feirense mandou o leão sentar-se

O Feirense voltou a fazer história no sábado ao vencer o Sporting em casa por 2-1, num jogo em que Tiago Silva foi o obreiro da reviravolta – marcou aos 26’ e 69’ – , já que a equipa orientada por Jorge Jesus esteve na frente do marcador com um golo de Gelson Martins, aos 19 minutos. Mas, no jogo da 33ª e penúltima jornada da I Liga, a grande figura da noite de sábado foi o guarda-redes Vaná, que evitou o empate do Sporting com duas soberbas defesas, uma delas já em período de compensação (90+3).

Num jogo em que o Sporting deu o primeiro sinal de perigo num cabeceamento de Bas Dost, aos cinco minutos, foi o Feirense quem esteve mais perto do golo quando Edson Farias serviu Etebo em boa posição na área, que rematou para uma defesa por instinto de Rui Patrício (14).

