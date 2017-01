Um Feirense ‘rijo’ no empate com o Guimarães

O Feirense e o Vitória de Guimarães empataram no sábado 0-0, em jogo da 17ª jornada da I Liga, disputado no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.

Numa partida disputada com muita intensidade e em que o equilíbrio foi evidente, as linhas avançadas de ambas as equipas estiveram desinspiradas.

Tratou-se de um jogo equilibrado na primeira parte e com ambas as equipas a disputarem todos os lances de forma intensa.

O Vitória de Guimarães foi mais audaz na fase inicial e Raphinha deu o primeiro sinal de perigo, num remate forte fora da área, que saiu perto do poste da baliza de Vaná, aos 13 minutos.