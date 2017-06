Futsal: Arrifanense conquista taça de Aveiro

O Arrifanense venceu ontem o Silvalde por 4-1 na final da Taça de Aveiro de Futsal. Os pupilos de Joel Santos sentiram dificuldades perante uma equipa muito bem organizada e adiantaram-se no marcador com dois golos de André Gonçalves. Contudo, o Silvalde reduziu a desvantagem ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, dois golos de Dani, o melhor marcador do campeonato já terminado, sentenciaram a partida. No final, os arrifanenses fizeram a merecida festa.

