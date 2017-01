Arrifanense triunfa sobre o Arca e Lamas Futsal garante segundo lugar

O Arrifanense regressou no sábado às vitórias, desta feita no confronto com o Arca, que acabou em 5-3 para a equipa de Joel Santos.

Na II Divisão Nacional, o Lamas Futsal venceu o Ossela em casa por 3-0 e com a derrota do ABC de Nelas, assim como a conjugação de vários resultados nas outras séries, o Lamas já garantiu, pelo menos o segundo lugar da série, e está a um ponto de assegurar que não será o pior segunda classificado das 6 séries continentais da 2ª divisão, garantindo assim, matematicamente, o playoff de acesso à primeira divisão.

Na I Divisão Distrital, a Juventude de Fiães empatou no pavilhão do Arca a dois golos, e na próxima jornada já terá no banco o treinador António Teixeira, que regressa assim ao comando dos fianenses.