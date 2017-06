Futsal: Arrifanense prepara ‘assalto’ à supertaça

É já no próximo sábado que o Arrifanense vai disputar a Supertaça de Aveiro diante do campeão distrital, o Covão do Lobo, em jogo marcado para o Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha, pelas 18h00. Para o treinador do Arrifanense, Joel Santos, trata-se de mais um duelo importante para a sua equipa e a motivação dos seus jogadores está em alta.

Segundo Joel Santos, há 50 por cento de hipóteses para cada lado, mas o treinador admite que a sua equipa está ciente das capacidades já demonstradas frente a um adversário difícil. “Estamos na Supertaça com uma grande expectativa, como será a do adversário. Já marcámos a nossa posição, é uma final e vamos para ganhar. Fizemos dois jogos com o Covão do Lobo e perdemos em casa e na segunda volta arrancámos uma vitória fora de casa. Portanto, os jogadores sabem que podem ser capazes de alcançar a vitória” – refere.

12