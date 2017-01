O Lamas Futsal permitiu no sábado a aproximação do Nelas, depois de ter perdido no pavilhão do Cariense pela margem mínima (4-3).

A equipa de Luís Alves mantém-se no segundo lugar da série C da II Divisão Nacional, continuando com o apuramento para a segunda fase em aberto.

Na I Divisão Distrital, as equipas do concelho não conseguiram vencer na 12ª jornada.