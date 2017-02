Lamas Futsal “cai” na Taça de Portugal mas fez “peito” ao Belenenses

O Lamas Futsal foi eliminado da Taça de Portugal no sábado, ao perder em casa com o Belenenses por 3-0.

Contudo, a equipa de Luís Alves deu boa imagem de si até teve várias oportunidades para marcar, mas a experiência da equipa do escalão primodivisionário acabou por prevalecer.

O Lamas Futsal mostrou uma atitude de empenho e determinação e o seu futsal acabou por ser de grande qualidade.

Na Taça Distrital de Aveiro, Arrifanense (Arca, 5-1) e Juventude de Fiães (Barcouço, 6-3) seguem em frente, enquanto o jogo da Juventude de Canedo com o Azagães foi adiado para esta quinta-feira, às 21h00, devido ao estado do piso do Pavilhão da Junta de Freguesia de Canedo.