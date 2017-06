Ana Santos vai atacar um lugar nos Jogos Olímpicos

Ana Santos quer estar motivada ao máximo quando chegar a altura de lutar, literalmente, por um lugar nos Jogos Olímpicos. A atleta de apenas 15 anos, que representa o Taekwondo de Caldas de S. Jorge, é bicampeã nacional da modalidade na categoria de -47kg, em cadetes e juniores.

Agora pretende voar mais alto e aproveitar os treinos na selecção nacional para poder dar o salto. Primeiro, há que chegar ao Campeonato Europeu, que se realiza em Novembro, e aí, o título poderá abrir as portas para Tóquio 2020. Até lá, continua a frequentar o 10º ano do ensino secundário e não descarta a possibilidade de tentar um lugar no ensino superior na área da Psicologia.

Para já, o sonho de Ana Santos é mesmo o de conquistar um lugar nos Jogos Olímpico e a atleta já sabe tudo o que é necessário para estar ao mais alto nível. “O ponto alto da minha carreira foi ter sido chamada para a selecção nacional para efectuar treinos, mas a minha grande ambição é chegar aos jogos olímpicos. Vai ser precisa muita dedicação e motivação e, acima de tudo, muito trabalho. Sou uma atleta que ainda tem margem de progressão e falta-me aperfeiçoar alguma técnica” – revela.

