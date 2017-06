Anabela Neto sagra-se tetracampeã de Portugal no salto em altura

Anabela Neto, atleta de Escapães que representa o Sporting Clube de Portugal, conquistou o quarto título nacional consecutivo de salto em altura ao ar livre, nos Campeonatos de Portugal que se realizaram em Vagos. A atleta foi a melhor do país ao alcançar a marca de 1,83m, sendo que a segunda classificada ficou a uma larga distância, com apenas 1,68m.

Depois do título europeu, Anabela Neto continua na senda das vitórias e a afirmar-se em pleno como a melhor na categoria de salto em altura. De recordar que a atleta foi também campeã de Portugal no salto em altura em pista coberta, fixando o seu recorde pessoal em 1,85m.

