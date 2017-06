Andebol: Infantis femininos do Feirense conquistam título nacional

A equipa feminina de infantis conquistou no fim-de-semana o título nacional ao derrotar na final do Encontro Nacional, que se disputou em Albufeira, a equipa do Colégio de Gaia por 16-12. Foi uma caminhada impressionante do grupo comandado pela treinadora Carla Barbosa, que culminou no primeiro título nacional do andebol feminino no Clube Desportivo Feirense.

No primeiro jogo, as jovens jogadores levaram a melhor sobre a equipa do Lagoa, triunfando por um esclarecedor 27-11.

As meninas do Feirense que não quiseram ficar para trás e despacharam o ABC Braga também por uns esclarecedores 21-10. Com o triunfo as infantis do CD Feirense venceram o grupo.

No jogo dos quartos-de-final, as “guerreiras azuis” continuaram a surpreender, superando com distinção a formação do AA Didáxis (15-9 foi o resultado final). Continuando a sua caminhada triunfal, a equipa do Feirense venceu o CALE por 23-18 nas meias-finais .