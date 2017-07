Atletismo: Feirense é vice-campeão em Espanha

No passado dia 5 de Julho, a equipa feminina de Atletismo do C. D. Feirense conquistou a medalha de prata na prova de estrada, competindo contra muitos outros municípios portugueses e espanhóis.

A conquista aconteceu em Lugo (Espanha), no âmbito dos XII Jogos Eixo Atlântico. A representar Santa Maria da Feira estiveram as atletas Alexandra Coelho, Margarida Oliveira, Ana Correia e Sofia Fernandes. Na prova de estrada masculina, os atletas Diogo Pinho, Jorge Santos, Francisco Reis e Nuno Alves alcançaram o 6º lugar colectivo.

Em termos de resultados individuais, destacam-se as classificações de Diogo Pinho (4º lugar) e Alexandra Coelho (6º lugar). Durante a manhã, houve ainda tempo para as provas de pista, nas quais os atletas feirenses também marcaram presença e alcançaram o 12º lugar Masculino colectivo e o 13º lugar Feminino colectivo.

