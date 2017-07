Paulo Neto, atleta natural de Escapães que representa as cores do AJS, um clube da Madeira, conquistou no domingo, em Pombal, o título de campeão nacional dos 110m barreiras.

O atleta atingiu a marca de 14.42, que lhe permite a qualificação para o Campeonato Europeu de sub-23. A prova disputa-se na Polónia, entre os dias 13 e 16 de Julho, e será uma oportunidade para Paulo Neto fazer história no atletismo.