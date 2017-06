Atletismo: Tomás Ferreira é o melhor do País nas ‘barreiras”

O Atletismo da ACRDE esteve presente no Campeonato Nacional de Juvenis em Abrantes com três atletas onde conquistou dois pódios, um deles de Título Nacional através de Tomás Ferreira, nos 110m barreiras, prova que tem vindo a dominar ao longo da presente época.

Nos 60m barreiras em pista coberta ficou em 3º lugar, e no salto em altura com recorde pessoal de 1,91cm, é já o 4º título nacional para Tomás Ferreira nesta época com a soma de sete medalhas a nível nacional. No próximo fim-de-semana, Tomás Ferreira irá representar a Selecção Nacional em Ávila, Espanha no 1º Torneio Ibérico nos 110m barreiras.

