Eugénia Mota vai saltar no Campeonato do Mundo

Aos 12 anos Eugénia Mota já é um ás dos trampolins. A atleta natural de Fiães, que compete pela Académica de Espinho, tem no currículo o tricampeonato regional da modalidade e o título nacional da época passada. Recentemente, conseguiu o quinto lugar no Campeonato Nacional, lugar esse que lhe valeu uma presença no Campeonato do Mundo que se vai disputar em Sofia, na Bulgária, em Novembro.

Para chegar a um patamar tão elevado, Eugénia Mota começou a praticar a modalidade com apenas três anos. A atleta diz que “é a idade ideal, e uns anos depois comecei a perceber como gostava tanto dos trampolins”

A ginasta conta que “o pavilhão de Fiães fica a cerca de 50 metros de casa e para treinar eu apenas tinha de atravessar a rua. Essa facilidade também me fez ficar nos trampolins”.

