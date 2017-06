Hóquei em Campo: Roberto, o guarda-redes que defende tudo

Foi a grande figura do União de Lamas no Eurohockey ao defender quatro livres directos na final da competição, permitindo a vitória da sua equipa. Aos 36 anos, Roberto Nogueira conta já com um palmarés ímpar no hóquei nacional, alcançando 78 internacionalizações pela selecção nacional.

O jogador lamacence não dá grande importância aos triunfos pessoais, mas a verdade é que o currículo do também professor do 1º ciclo é invejável. Joga hóquei em campo há 25 anos e conquistou vários prémios de melhor guarda-redes português nos últimos oito anos. Recebeu o de melhor jogador português em 2007. Em 2008, teve o prémio de melhor guarda-redes da Taça dos Campeões europeus na divisão 1, em Roma. E mais recentemente, em 2015, recebeu o prémio de melhor guarda-redes do europeu de selecções da divisão C, entregue pelo presidente do Comité Olímpico Português. Na primeira pessoa, Roberto Nogueira fala sobre a arte de defender.

Porque é que decidiu jogar hóquei em campo?

Isso deveu-se ao facto de o meu pai me proibir de jogar futebol, porque quando era miúdo constipava-me com muita facilidade e ficava doente. Daí que não podia jogar. Tinha amigos que já jogavam hóquei e convidaram-me para experimentar. No princípio estranhei pelo facto de não se usar patins, mas propus-me logo a ser guarda-redes. Os primeiros jogadores que observo em qualquer modalidade são os guarda-redes. É uma posição peculiar e de responsabilidade.

