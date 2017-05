O União recebeu a AD Lousada, actual campeã nacional de hóquei em campo, e venceu na marcação de shot out (livres directos) por 3-0

O União, que entrou a falhar muitas oportunidades, deixou que a AD Lousada se adiantasse no marcador chegando aos dois golos de vantagem, com que chegou ao intervalo.

Na 2ª parte, o União conseguiu chegar ao empate por intermédio de Flávio Pinto (Zinho) que bisou na partida. Logo de seguida a AD Lousada chega de novo à vantagem, numa altura frenética do encontro. Nos últimos 20 minutos os lamacenses dominaram a partida e Daniel Lionel Rodrigues marcou a escassos segundos do fim, deixando a decisão mais uma vez para a marcação de shot out (livres diretos). Na marcação dos mesmos Daniel Dolores, Miguel Carmo e Pedro Pinto Catita não falharam, enquanto que o adversário ficou a zero, conseguindo assim a vitória o União no primeiro jogo da final do playoff.

No próximo sábado em Lousada, pelas 17h30 joga-se o 2º jogo da final e se a AD Lousada vencer, haverá lugar a um 3º jogo logo no dia seguinte pelas 16h30, também em Lousada.

