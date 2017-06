União de Lamas é tricampeão europeu de Hóquei em Campo

A equipa de hóquei em campo do União de Lamas continua a fazer história na modalidade depois de ontem, domingo, ter conquistado o título europeu na final diante do Grammarians HC, equipa de Gibraltar, país que acolheu a fase final do Eurohockey que se disputou no fim-de-semana.

Na fase de grupos, os lamacences perderam o primeiro jogo com o Servette, da Suiça, por 6-0, mas viriam a garantir o apuramento para a final no segundo jogo, frente ao Racka, da Eslováquia, ao triunfar por 3-2.

No jogo da final, que terminou empatado a dois golos no tempo regulamentar, o União de Lamas venceu no desempate por grandes penalidades, subindo à categoria Challenge 1. Aliás, a vitória foi fruto da excelente exibição do guarda-redes Roberto Nogueira, que recebeu o prémio de melhor guarda-redes do torneio.

