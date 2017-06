Voleibol: Pavilhão de Fiães vai ser a ‘casa’ do Sporting

Já com a certeza que o Sporting Clube de Portugal vai regressar à modalidade – os leões já conquistaram o título máximo por cinco vezes – anuncia-se como palco da sua preparação o pavilhão municipal de Fiães.

Uma vez que a grande maioria dos atletas do clube lisboeta é do norte – Espinho, Esmoriz e Porto – será em Fiães que vão decorrer os treinos. Assim, das 9 às 18 horas, o pavilhão municipal de Fiães será a casa do Sporting. Situação que, a não colidir com os interesses do clube, até pode não ser má para o Desportivo de Fiães, uma vez que poderá contribuir para chamar ao recinto mais entusiastas pelo voleibol.

Leia mais na edição impressa do “Terras Notícias”