300 razões para gostar da Saint Mary Store

O mershandising da cidade está disponível para levar “um bocadinho do nosso coração para o mundo” e de portas abertas para as ideias dos feirenses. Paulo Sérgio Pais, da Feira Viva, foi quem apresentou o projecto Saint Mary Store, a nova loja online (www.saintmarystore. com). “Está online com mais de 300 produtos, e pretende levar um bocadinho do nosso coração para o mundo”. O director da Feira Viva explicou que a empresa municipal tem registado um crescimento da procura dos produtos de mershanding, que já ultrapassou os 50 mil euros em vendas nas lojas físicas abertas durante a Viagem Medieval e Perlim.