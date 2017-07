Américo Amorim morre aos 82 anos

O empresário Américo Amorim morreu hoje, aos 82 anos, conforme avançou o Jornal de Notícias ao início da tarde de quinta-feira.

Segundo o JN, o empresário não resistiu a uma sequência de complicações de saúde que o afectavam há já algum tempo.

Américo Amorim criou um autêntico império no sector da Cortiça, tornando-se no homem mais rico de Portugal, com uma fortuna recentemente avaliada em 4,09 mil milhões de euros, e ocupando o 369º lugar da lista da revista “Forbes” relativa às pessoas mais ricas do mundo.

A Corticeira Amorim é o expoente máximo do trabalho desenvolvido por Américo Amorim enquanto empresário, sendo a maior empresa mundial de produtos de cortiça.

Américo Amorim nasceu a 21 de Julho de 1934 em Mozelos.

Terminou o Curso Geral do Comércio e ingressou na empresa de cortiça da família, cuja origem remonta a 1870. Com os seus irmãos, participou na fundação da Corticeira Amorim, da Ipocork e da Champcork, empresas do sector dos derivados da cortiça. Posteriormente tornou-se responsável executivo da holding Corticeira Amorim, que controla as empresas corticeiras e afins.

Através de outra holding, a Amorim – Investimentos e Participações, estendeu os seus investimentos aos sectores da energia, do turismo e da finança, sendo um dos principais accionistas do Banco BIC Português, a terceira maior instituição bancária de Angola. Em nome individual concentrou participações sociais de relevo na Galp Energia e no Banco Popular Español, onde é terceiro maior accionista.