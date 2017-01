Autarcas de “peso” juntaram-se na viagem que levou ao Parlamento cerca de 22 mil assinaturas pela união do Concelho

Escreveu-se mais um capítulo no, já longo, processo cujo grande protagonista é Milheirós de Poiares. Emídio Sousa, presidente da Câmara, viajou, na última terça-feira, até Lisboa para entregar, em mãos, na Assembleia da República, as quase 22 mil assinaturas angariadas pela petição que pretende pôr um travão à saída da freguesia do Concelho. Entre os peticionários, há 846 milheiroenses a baterem o pé contra a desanexação. O autarca feirense foi ainda ouvido em sede da Comissão que está a analisar o documento lançado pelo Movimento Independente pelo SIM e não facilitou quando chegou a hora de refutar os argumentos que sustentam a saída. Há peticionários ‘fantasma’ entre os mais de cinco mil signatários que subscreveram a partida.